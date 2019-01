Un'aula "relax" per i docenti del Parentucelli-Arzelà

Sarzana - Val di Magra - All’Istituto superiore ‘Parentucelli-Arzelà’ arriva l’aula relax. La ripresa delle lezioni, dopo la pausa delle festività, ha portato uno spazio di riposo per gli insegnanti della scuola sarzanese che comprende gli indirizzi liceo, tecnico e professionale. Si tratta di una stanza accogliente con tanto di tavoli e area vivande, di poltrone divano e pareti affrescate, di arredamenti e ampie superfici. Un ambiente tutto diverso rispetto alla classica aula docenti destinata invece alla correzione dei compiti, alla burocrazia e agli intervalli tra un’ora e un’altra di insegnamento.



“L’idea di un’aula relax docenti – spiega la dirigente del Parentucelli-Arzelà Vilma Petricone – è nata dalle osservazioni nel corso di viaggi e gemellaggi della nostra scuola all’estero. Nei paesi anglosassoni, e in particolare in Australia, abbiamo notato pause di lavoro svolgersi condivise e in un clima disteso e conviviale. Un modello da cui abbiamo preso spunto partecipi di una comunità educante anche al di fuori dell’attività formativa”.



“L’aula relax – aggiunge Elena Roffo, collaboratrice della dirigente - è ora impiegata dai professori per dissetarsi e consumare piccoli pasti, anche caldi, per conversare e conoscersi meglio, per rilassarsi. Il locale ha subito incontrato l’attenzione degli insegnanti, soprattutto in questi giorni di scrutini pomeridiani. I docenti hanno trovato un posto comodo dove pranzare e riposare, senza tornare a casa”.



“Tra le cose belle - è ancora la dirigente Petricone – c’è da sottolineare l’aiuto di un gruppetto di studenti nell’allestimento dell’aula relax e la sua messa a punto con pochi mezzi economici. La nuova stanza si va ad aggiungere agli spazi allestiti tempo fa all’esterno, destinati ai ragazzi e allo svolgimento anche di lezioni all’aperto. Il filo conduttore di queste iniziative è quello di far sì che docenti e studenti si sentano appartenenti alla comunità scolastica, in linea con l’organizzazione delle scuole europee”.



Gli studenti che hanno collaborato all’iniziativa dell’allestimento dell’aula relax con la dirigente Petricone e la vicepreside Roffo sono: Mattia Genovesi, Marco Bologna, Alessio Bianchi, Filippo Paganini e Alessandro Greco Luciani.