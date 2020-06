Un arcolano nella lista dei network delle eccellenze italiane

Sarzana - Val di Magra - L’arcolano Fabio Fratacci, titolare insieme alla moglie Nicole Landucci, della pescheria «Solo pesce fresco da Fabio», è stato premiato e inserito nella lista dei network delle eccellenze italiane. "Questo per noi è il riconoscimento – il commento a caldo dei due titolari – del nostro impegno, passione e dedizione nel campo ittico, svolto da oltre vent’anni con assiduità, anche in questo periodo di pandemia, effettuando consegne a domicilio in tutta la provincia, servizio che abbiamo mantenuto anche ora che si sta tornando lentamente alla normalità. Ringraziamo i nostri mille clienti che ci hanno sostenuto e hanno creduto in noi. E’ stata premiata la freschezza e la qualità dei nostri prodotti, la meticolosa e attenta conduzione famigliare e la scrupolosa catena di controlli su tutto il pescato".