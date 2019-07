Un'app turistica per scoprire Sarzana con i ragazzi delle scuole

Sarzana - Val di Magra - Avrà un suo spazio anche all'interno del Festival della Mente “POLIsarzana”, la Web app realizzata realizzata dagli studenti dell'istituto comprensivo di Sarzana Isa 13 per aiutare turisti e non a conoscere storia, tradizioni e caratteristiche della città. Realizzata grazie al Progetto Fondi Strutturali Europei – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020: Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale” a supporto dell'offerta formativa, ha visto il coinvolgimento degli alunni di quarta e quinta elementare e prima e seconda media.

“Ci tengo a ringraziare tutto il personale scolastico per la straordinaria capacità di intercettare e mettere a frutto fondi straordinari – ha detto il sindaco Ponzanelli incontrando tutti i protagonisti del progetto – e ovviamente i ragazzi che non solo si sono impegnati per imparare cose nuove e difficili ma le hanno messe a disposizione della città”.

“I ragazzi si sono divertiti a venire a scuola anche di sabato – ha sottolineato il dirigente Antonio Fini – hanno unito aspetti che fra loro sembrano anche lontani come territorio, tecnologia e tradizioni enogastronomiche, collaborando ad esempio anche con Massimo Pesucci per la parte che riguarda il dialetto. Si potranno aggiungere anche contenuti in inglese. Conoscere il proprio territorio e saperlo valorizzare è molto importante”.

Infine Benedetta Marietti, direttrice del Festival della Mente: “Si tratta di un progetto meraviglioso, nato da una costola del “Festival della Mente in classe” e da un'idea di Francesca Gianfranchi che in un'edizione passata aveva sviluppato “Sarzanopoli” un gioco di società ambientato nella nostra città sulla falsariga del Monopoli. Nel tempo si è trasformato in un'altra cosa, con quest'app bellissima, da un piccolo seme è nata una pianta rigogliosa e fantastica che potrà essere ammirata anche dal 30 agosto al 1 settembre all'interno del Festival”.

L'app è già disponibile sul sito polisarzana.goodbarber.com da dove può essere scaricata seguendo le indicazioni.



Programmatori del Modulo: Sviluppo un’App

Baldassarri Simone, Bertonati Andrea, Bonasera Rita Eleonora, Boni Niccolò, Braccini Mazzini Sofia, Calandra Bartolomeo, Canini Samuel, Catalano Nicole, Cresci Louise Michelle, Filorizzo Giacomo, Gregorini Loris, Grimandi Mattia, Guastini Leonardo, Maggiari Francesco, Magistrelli Leonardo, Paita Elia, Parodi Matteo, Parrettini Matteo, Pepe Giada, Porro Parducci Bryam, Sgrò Gaia, Spina Edward Keith, Tescione Lisa, Tosto Gabriele, Venturelli Merulla Giulia, Xhaferraj Nicolas.



Esperto: Prof. Godani Massimo

Tutor: Prof.ssa Tartarini Olga

Ricercatori del Modulo: Costruisco la mia città

Ambrosini Giada, Baruzzo Gregory, Canelli Agata, Ceci Ginevra Maria, Chà Matilde Francesca, Cornicchia Elisa, Da Prato Emma, De Chiara Beatrice, Della Zoppa Matteo, Di Negro Sofia, Epis Mattia, Figliolia Tommaso, Giannaccini Giada, Jelali Yasmin, La Rocca Gaia, Lucchinelli Giorgia, Magistrelli Benedetta, Manfredi Ludovica, Pelliccia Stupina Nikolas, Pozzi Tobia, Repiccioli Asia, Romeo Niccolò, Salomoni Linda, Scazzola Matteo, Taliento Matteo, Tognoni Giulia, Turco Giada.

Esperto: Prof. Moruzzo Andrea

Tutor: Prof.ssa Luchesa Paola