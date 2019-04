Un anno di attività per le guardie volontarie del Parco

Tedeschi: "Esempio di attaccamento ai valori ambientali".

Sarzana - Val di Magra - Un anno fa iniziava il percorso di volontariato come Guardia Parco per 15 persone che, dopo un corso di formazione di 24 ore, hanno collaborato con l’Ente attraverso la presenza costante sul territorio con interventi di informazione e sensibilizzazione, nonché di controllo e di tutela. Le 15 nuove guardie si sono andate ad aggiungere alle 9 già presenti per costituire un gruppo coeso e forte.



Le Guardie Volontarie in quest’anno hanno dimostrato un impegno serio e collaborativo attraverso il quale è stato possibile monitorare il territorio del Parco in modo continuativo. Ieri sera, nella sede del parco, le guardie volontarie hanno voluto ricordare, con una targa offerta al presidente ed al direttore, il primo anno di attività volontaria.?Il Presidente Pietro Tedeschi e il Direttore Antonio Perfetti ringraziano tutte le Guardie per il lavoro e l’impegno profuso in quest’anno. "La loro - ha commentato Tedeschi - è una grande dimostrazione di attaccamento ai valori ambientali e di prevenzione che il loro lavoro ed impegno sta esaltando”.