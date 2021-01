Un anno con la Pubblica assistenza di Vezzano Ligure: sei posti disponibili con il servizio civile

Sarzana - Val di Magra - “Ora più che mai, con l’emergenza sanitaria in corso, c’è la possibilità di fare qualcosa di davvero concreto per la comunità. È il momento di scendere in campo per la collettività, il bando per il servizio civile è un’opportunità unica per i giovani che non hanno un’occupazione e che vogliono mettersi in gioco per un’esperienza unica, sia per gli aspetti formativi sia per l’importanza delle attività svolte”. Così dalla Pubblica assistenza di Vezzano i militi lanciano l'appello ad aderire al servizio civile nazionale. Per l'associazione sono messi a disposizione sei posti per giovani tra i 18 e 28 anni che, previo superamento di un colloquio, potranno essere impiegati per un anno a bordo delle ambulanze e dei mezzi di soccorso della pubblica assistenza di Vezzano.

Con un compenso mensile di 439 euro a fronte di 25 ore settimanali il personale selezionato frequenterà uno specifico percorso formativo che prevede formazione inerente la sicurezza sul lavoro, primo soccorso, defibrillazione precoce e trauma; il personale sarà impiegato nelle attività dell’associazione quali servizi alla persona, emergenze sanitarie, assistenza domiciliare per spesa e farmaci, trasporto pazienti e pubbliche calamità. Le domande dovranno essere presentate entro il 15 febbraio 2021; per presentare la domanda è necessario essere in possesso di un account SPID. Il codice associazione da inserire nella domanda per svolgere il servizio civile presso la pubblica assistenza di Vezzano Ligure è 147926.

Per informazioni e assistenza sulla compilazione delle domande è possibile telefonare al n. 0187997324, inviare una mail all’indirizzo pavezzanoligure_scn@libero.it oppure contattare l’associazione tramite le pagine social.