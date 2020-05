Un aiuto per le bollette, a Sarzana bando per avere 100 euro

Sarzana - Val di Magra - Il Comune di Sarzana ha pubblicato il bando per l’erogazione di contributi finalizzati al sostegno del pagamento delle utenze domestiche. A fronte dell’attuale congiuntura economico-finanziaria la Giunta comunale, con deliberazione n.100 del 2020, ha stabilito i criteri per l’erogazione dei fondi, pari a 10mila euro stanziati su apposito fondo da Fondazione Carispezia, in favore dei cittadini e delle famiglie in situazione di disagio economico e sociale.

Fra i requisiti richiesti per presentare domanda di contributo, oltre alla residenza nel Comune di Sarzana, ci sono i nuclei familiari in condizione di particolare vulnerabilità con figli minori a carico, nuclei familiari di cui almeno un componente con invalidità riconosciuta almeno pari al 75% o seguito dal servizio sociale o socio-sanitario, nuclei familiari di cui almeno un componente abbia subito un licenziamento dal posto di lavoro a tempo indeterminato nell’anno 2019 e sia iscritto al centro per l’impiego, nuclei familiari con reddito ISEE non superiore ad € 7.500,00.

Il bando prevede che la domanda possa essere presentata anche da coloro che siano, al momento dell’apertura del bando, fruitori Reddito di cittadinanza per un importo mensile massimo di 600 euro; possono presentare la domanda anche le persone che hanno beneficiato del contribuito Bonus Alimentare.

Ponzanelli: “Grazie a Fondazione Carispezia per aver messo a disposizione questo fondo, che supporterà le famiglie sarzanesi in questo momento complesso, in cui anche le piccole spese come le utenze possono rappresentare una difficoltà. Nessuno deve alcun tipo di remora a chiedere aiuto: come ente comunale aiuteremo sempre i nostri concittadini con ogni risorsa che riusciamo a trovare”.



Le domande dovranno essere presentate da martedì 12 a mercoledì 20 maggio e potranno essere consegnate a mano al centralino del Comune per successiva protocollazione oppure inviate via posta certificata.

Tutta la documentazione necessaria e il dettaglio del bando sono consultabili on line sul sito dell’ente www.comunesarzana.gov.it.

L’importo del contributo sarà di 100 euro per ogni avente diritto.