Un Piaggio Porter per la Protezione civile, la donazione del Rotary

Sarzana - Val di Magra - Giovedì 7 maggio si è concluso l’iter per l’acquisto di un automezzo Piaggio Porter per la Protezione civile del comune di Sarzana. Tale risultato è stato ottenuto dal Rotary club Sarzana-Lerici con fondi propri, cui si è aggiunto il generoso contributo di Itec Engineering. Il partner maggiore è stata la Fondazione Carispezia, attraverso un bando strutturato per venire incontro alle emergenze di questo periodo. Va ricordata anche la generosità del concessionario Piaggio, Maggiani SAS, nel rinunciare al proprio utile attraverso uno sconto significativo.

L’automezzo verrà usato per l’assistenza a malati e anziani, anche oltre la corrente emergenza, rappresentando quindi un significativo aiuto per i sarzanesi. Il sindaco di Sarzana ha personalmente telefonato al Presidente del RC Giuseppe Bruno, ringraziando di cuore i soci per quanto messo a disposizione della città.