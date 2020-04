Sarzana - Val di Magra - Festa casalinga in famiglia ieri per la sarzanese Rachele Zamperini, che ha conseguito con 110 e lode la laurea in Giurisprudenza in diritto comparato con la tesi dal titolo “Blue-chip babies. Un'analisi giuseconomica del contratto di maternità surrogata”.

Diplomatasi al Parentucelli la neo dottoressa ha discusso la tesi da casa in collegamento con l'Università di Pisa coronando con il massimo dei voti il proprio percorso di studi.