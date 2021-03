Ultimi ultraottantenni di Luni vaccinati entro fine mese

Sindaco Silvestri: "Scadenze determinate da Asl e non da noi, ci aspettavamo una soluzione di continuità ma campagna non è semplice".

Sarzana - Val di Magra - “Ci aspettavamo che almeno gli ultraottantenni potessero essere vaccinati a tamburo battente, invece c'è stato un oggettivo elemento di discontinuità che ha determinato che gli ultimi 166 avranno la prima dose entro fine marzo”. Così il sindaco di Luni Alessandro Silvestri il quale in merito ad alcune segnalazioni raccolte da CdS di persone che dopo aver dato la propria adesione attendo ancora l'inoculazione, sottolinea: “Tutte le scadenze sono determinate dall'Asl – precisa – e non c'è alcuna volontà di fare polemica perché siamo perfettamente consapevoli delle difficoltà nella gestione di una campagna così imponente, però non c'è stata soluzione di continuità fra le prime persone chiamate e l'ultimo contingente che poi dovrà fare anche il richiamo. Ci scusiamo con chi non è stato ancora chiamato – conclude Silvestri – da parte nostra è stato fatto tutto il possibile, abbiamo dato la massima collaborazione fornendo un'organizzazione quasi militare con spazi e volontari, purtroppo però sulla somministrazione non abbiamo voce in capitolo”.