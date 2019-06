Uisp e Tive6 insieme per donare un visualizzatore per vene a infrarossi ai Pronto soccorso

Sarzana - Val di Magra - Ieri sera, nel gran gala delle premiazioni alle squadre Uisp a 11 a 7 e over 45, la Uisp insieme all'associazione Tive6 hanno annunciato l'obbiettivo della donazione di un visualizzatore per vene a raggi infrarossi ai Pronto soccorso della Spezia e di Sarzana.



Soddisfazione da parte dell'associazione Tive6: "Siamo convinti che la storica sensibilità degli associati Uisp, anche in questo contesto, rappresenterà un prezioso valore aggiunto per tutti noi".



Il Torneo di Calcio a 7 “Memorial Tive6” avrà un costo di iscrizione a squadra di 150 euro che saranno interamente devoluti in beneficenza. Il torneo si svolgerà presso i campi sportivi del Dlf e Bonanni a partire dal prossimo 8 luglio.