Uffici sotto la Pubblica Assistenza verso l'alienazione

Misericordia e Olmo ha presentato manifestazione d'interesse, a fine mese l'asta pubblica.

Sarzana - Val di Magra - Dopo i numerosi tentativi andati a vuoto, l'ultimo solo pochi mesi fa, presto l'immobile di proprietà del Comune di Sarzana situato sotto la Pubblica Assistenza potrebbe essere alienato. Con una determina odierna l'amministrazione ha infatti approvato il bando di vendita con asta pubblica fissata per il 31 ottobre nella sala del consiglio comunale.

In quell'occasione si partirà da una base di 200.000 euro, cioè dalla manifestazione di interesse all'acquisto presentata il 25 settembre dalla stessa Pubblica Assistenza “Misericordia e Olmo” che dunque si propone di rilevare il piano terra composto da 13 locali per un totale di circa 420 metri quadrati.



L'offerta sarà “valida e irrevocabile” sino al 31 dicembre e sino alla conclusione della procedura di gara ad evidenza pubblica nella quale potrebbero manifestarsi nuovi offerenti. In ogni caso dunque entro la fine del mese il Comune riuscirà ad alienare il bene incassando così una cifra consistente per rimpinguare le casse.