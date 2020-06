Tutto il mese di giugno in compagnia della Sagretta dell'Acciuga dell'Arci Baccano

Sarzana - Val di Magra - L'Arci Baccano riparte con la Sagretta dell'Acciuga. Dal 3 giugno e per tutta la durata del mese lo staff proporrà un menù in cui le alici sono il piatto forte, ma assolutamente non l'unico. Dal mercoledì al venerdì a cena, il sabato e la domenica a pranzo e a cena, si potranno gustare gabei salumi e formaggi, acciughe marinate, crostino d'acciuga, acciughe ripiene 6, ravioli al ragù, ravioli di barbabietola ripieni di patate fagiolini e finocchietto con crema al basilico (vegani), Spaghetti con acciughe, salsiccia di Pignone, acciughe fritte, verdure ripiene (vegano), tortino di patate, pomodori e acciughe...



La prenotazione sarà obbligatoria per tutto il mese e in ogni giorno di apertura con un doppio orario su due turni, dalle 19 alle 20 e dalle 21 alle 22 (il primo turno si potrà mangiare dalle 19 alle 20.30).

Servizio d'asporto dalle 18 alle 19 su prenotazione.

Lo staff opererà nelle condizioni di massima sicurezza e saranno seguite le norme di distanziamento sociale in vigore. In occasione della sagra non servirà la tessera Arci.

Per informazioni e prenotazioni: 338 4500482 - 329 1228563