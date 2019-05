Tutti possono aiutare a censire i nidi di rondini

Sarzana - Val di Magra - A inizio primavera arrivano dall’Africa e ci allietano della loro presenza. Eppure non tutti sanno che le rondini, tra le specie più conosciute e amate dalla gente, sono in declino. Le rondini svolgono un ruolo ecologico molto importante: si nutrono esclusivamente di insetti che catturano in volo, con un comportamento da veri filtratori aerei. Durante l’allevamento dei piccoli, il numero degli insetti catturati, tra cui molte specie dannose per la nostra salute, come le zanzare, è considerevole. In questi ultimi anni si assiste purtroppo ad una loro forte riduzione numerica, a causa di fattori dovuti al clima e alle attività umane.



Le specie di rondine più facilmente avvistabili sono la rondine comune e il balestruccio, inoltre specialmente in città è possibile vedere il rondone che non appartiene alla famiglia delle rondini ma degli apodiformi. Per aumentare le conoscenze sulla presenza nel nostro territorio, la Lipu della Spezia lancia una nuova iniziativa: un censimento della presenza di nidi di rondini, balestrucci e rondoni tramite la segnalazione dei cittadini. La segnalazione va inviata con una di queste modalità: e-mail a laspezia@lipu.it oppure a oasi.arcola@lipu.it; su facebook con messaggio a Lipu - Sezione della Spezia oppure a Oasi Lipu di Arcola; tramite watsapp al numero 349.09.56.080. Indicare specie, numero dei nidi, se il nido è occupato o no, indirizzo, possibilmente localizzazione gps e unafoto .