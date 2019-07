Tutti insieme per realizzare il sogno di Ines

Sarzana - Val di Magra - “Ines, dieci anni di energia da vendere e un unico grande sogno: camminare sulle sue gambe. Correre come tutti i suoi coetanei. Ines è una bambina tetraplegica dalla nascita, ma grazie alla sua forza di volontà è riuscita in Polonia a realizzare quanto in Italia era impossibile ed impensabile”. A raccontare la storia di Ines è lo staff del gruppo “Per i diritti dei nostri figli” che al contempo lancia una raccolta fondi per permettere alla piccola di potersi sottoporre a delle cure in Polonia che potranno aiutarla nel percorso che un domani si possa muovere in completa autonomia.

“Mentre tutti i nostri bambini hanno cominciato a camminare da soli verso gli undici mesi lei, i primi passi li ha potuti compiere solo un anno fa - raccontano dal gruppo -. Tanti gli spostamenti in Polonia dove poter rinforzare i muscoli e poter correre grazie all'ausilio di uno speciale "triciclo". Un anno fa il nostro primo incontro durante un evento sportivo. Sua mamma ci ha contattati su Facebook per sapere se la figlia tetraplegica potesse fare karate e Muay Thai..Vista la disabilità siamo rimasti un po' increduli, abbiamo cercato di capire meglio la richiesta e come poter fare. Ci è stato spiegato dalla mamma che, sostenuta sotto le braccia la bimba riusciva a muovere le gambe in autonomia. Ci siamo attrezzati e con grande gioia alla fine di quel pomeriggio abbiamo imparato una lezione senza pari: Ines, accompagnata dalla mamma non ha solo giocato con gli altri bimbi a Karate e Muay Thai, ma a Kendo, è andata a cavallo ed ha fatto ritmica e yoga”.

"Un'energia contagiosa la sua che ci ha travolto tutti senza riserve - proseguono -. Due mesi fa una grande scoperta.la mamma di Ines ci confessa che il triciclo che le permette di camminare e correre può essere acquistato ma ad un costo elevato. Quanto in Italia è stato impossibile per nove anni sta ora per diventare realtà: Insieme e gli Amici del Giaco' uniti si sono fatti promotori di una colletta per realizzare il sogno di Ines entro l'estate. Diverse le donazioni private che nel giro di soli due mesi ci hanno permesso di acquistare il triciclo in Polonia dove Ines continua a curarsi e a portarlo a breve qui. Le donazioni non hanno coperto solo l'importo dell'ausilio, ma anche il suo trasporto e i continui andirivieni per curarsi. Donazioni spontanee perfino dal Veneto ma fra le più belle, senza dubbio quelle di alcuni bambini presenti all'evento sportivo che hanno conosciuto Ines e che hanno permesso di sostenere e realizzare questo sogno. Si ringrazia per questo la 4 elementare di Bradia, la classe 1 B di Canale - Castelnuovo Magra , l'asilo Peter Pan sempre di Castelnuovo....Ancora una volta abbiamo dimostrato che insieme si può tutto”.



Come sostenere Ines





Insieme per i diritti dei nostri figli

Organizzazione di volontariato

Via Cisa terza traversa 10

19038 Sarzana (SP)

www.insieme.cloud

segreteria@insieme.cloud

Insiemeperinostrifigli@pec.it



C.F. 91091220110



IBAN per donazioni: IT 39 W 08726 49840 000000836658