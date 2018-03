Tutti i sentieri a portata di smartphone, nuovo sito per il Parco

Tedeschi: "Guardiamo al futuro e continuiamo a portare avanti il programma".

Sarzana - Val di Magra - Se dal punto di vista politico il Parco di Montemarcello Magra e Vara attende le decisioni della Regione sul suo futuro, sotto il profilo dell'operatività l'ente continua a lavorare il proprio programma attuativo. Da oggi infatti è online il nuovo sito Parcomagra.it che si presenta in una nuova vesta totalmente rinnovata, snella e piena di contenuti. Un portale facilmente consultabile anche da mobile, che attraverso quattro macro aree risponde alle esigenze di tutti i suoi fruitori, interessati sia all'aspetto istituzionale e burocratico che a quello culturale e del tempo libero. È infatti disponibile anche una mappatura completa dei sentieri con i tracciati Gps scaricabili su qualunque dispositivo.



“Noi continuiamo a portare avanti gli obiettivi che ci eravamo prefissati – spiega il presidente Tedeschi – questo nuovo sistema informativo è in linea con il nostro programma quadriennale e siamo molto soddisfatti della riuscita del sito. Il Parco – aggiunge - continua a lavorare con capacità e forza guardando al futuro, se non ci fosse bisognerebbe inventarlo. Fin dal mio insediamento ho sempre insistito sul recupero del sommerso storico e culturale dell'area protetta e mi fa piacere che siano state inserite apposite sezioni che racchiudono e raccontano l'unicità a livello nazionale di questo ente”.



“Il sito precedente risaliva al 2007 e necessitava assolutamente di un restyling – aggiunge la direttrice Carnevale – aveva comunque una media di 29mila contatti l'anno che provenivano principalmente da Liguria, Toscana e Lombardia da utenti che cercavano informazioni sul territorio. Indicazioni dalle quali siamo partiti per questo nuovo portale che ha collegamenti diretti anche alle pagine social del Parco ed include una mediateca riservata agli addetti a lavori con materiale scaricabile. Non manca – conclude – uno spazio dedicato agli aggiornamenti in tempo reale su meteo, allerta e livelli idrometrici dei fiumi”.

Il sito è stato interamente realizzato da Andrea Callegari mentre i contenuti sono stati curati da personale dell'ente e del Cea.