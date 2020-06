Tutti guariti, Castelnuovo fuori dall'emergenza Covid-19

Sarzana - Val di Magra - Da oggi Castelnuovo non ha più neanche un cittadino contagiato dal COVID 19. Anche l’ultimo castelnovese che aveva contratto il virus è stato dichiarato guarito dopo l’esito negativo di due tamponi consecutivi.

Si tratta di una gran bella notizia che risolleva gli animi dopo settimane di grande tensione. Sono stati, infatti, circa una cinquantina i castelnovesi che hanno avuto a che fare con il coronavirus, dall’inizio dell’emergenza. Tra questi, purtroppo, si devono registrare anche quattro decessi.

“Per diversi giorni, a cavallo tra marzo ed aprile – spiega il sindaco Montebello - la lettura del report inviato da ASL 5 e delle informazioni raccolte direttamente dai nostri medici di famiglia, che ringrazio per la collaborazione, era diventata qualcosa di simile ad un incubo. Non c’era giorno, in quel periodo, in cui non si registrasse un aumento dei casi. E molto spesso si trattava di amici o conoscenti. Oggi possiamo dire che la fase peggiore di questa emergenza è passata e possiamo guardare con fiducia ad un graduale rientro alla normalità”.



“In questi giorni sono in corso di svolgimento i test sierologici su tutto il personale dipendente del Comune, gli Amministratori Comunali ed i Volontari di Protezione Civile. Questa iniziativa è stata intrapresa con due obiettivi di fondo: da un lato la tutela di chi, in queste settimane, ha continuato ad erogare servizi alla popolazione (ad esempio la Protezione Civile e la Polizia Municipale), dall’altro verificare, prima della completa riapertura al pubblico, che nessuno di noi abbia contratto il virus e possa contribuire alla sua diffusione”.