Tutta l'illuminazione pubblica passa al Comune, via al nuovo servizio

Sarzana - Val di Magra - Il Comune di Sarzana ha acquisito la proprietà di tutta la rete di illuminazione pubblica nel territorio comunale: mercoledì scorso gli ultimi 1681 punti luce ancora nella disponibilità di Enel Sole sono stati consegnati con verbale all'ufficio tecnico comunale che, d'ora in poi, disporrà di circa 4500 lampioni su tutto il territorio comunale.

Un passaggio atteso da molti anni e indispensabile per avviare il nuovo servizio di gestione “Luce 4 Consip” che consentirà all'ente di riqualificare interamente l'illuminazione pubblica con la sostituzione di tutti i corpi luminosi che saranno a led e capaci quindi di garantire un efficientamento energetico con minori consumi e maggior rispetto dell'ambiente. City Green Light, concessionario Consip, provvederà inoltre a cablare tutti i 30 quadri elettrici ormai obsoleti e fatiscenti del territorio comunale, oltre alla messa in posa di 50 nuovi punti luce da collocare nelle zone che ne hanno maggiore necessità e che l'Amministrazione comunale sta valutando, anche con le indicazioni del Questore e delle Forze dell'Ordine e grazie ai riscontri

ottenuti nei diversi incontri che si stanno alternando nei quartieri cittadini. Utile anche sottolineare che, oltre al netto risparmio sui consumi nel periodo

della convenzione che sarà immediatamente reinvestito nella riqualificazione dei punti luce, i nuovi punti luce a led garantiranno una maggiore illuminazione rispetto ai precedenti, aumentando sensibilmente la luce per ogni quartiere. Un percorso amministrativo complesso e che si è sviluppato dall'insediamento di questa Amministrazione tra consiglio e giunta comunale e che sta ora proseguendo in attuazione del programma di mandato, con l'affidamento novennale a un nuovo gestore tramite una gara nazionale che investirà fino a 2 milioni di euro sul nostro territorio nel 2020: si migliorerà quindi l'uniformità di tutto il sistema illumino-tecnico comunale, rendendo i quartieri omogenei e valorizzando l'illuminazione artistica intervenendo anche sull'illuminazione monumentale. Verrà inoltre installato un sistema di telecontrollo finalizzato al monitoraggio dei consumi ma anche alla geo-localizzazione dei lampioni, che saranno tutti censiti e controllati da remoto per interventi più puntuali ed efficaci. “Abbiamo promesso di arredare quartieri, piazze e monumenti con la luce e finalmente possiamo farlo - dice il sindaco Cristina Ponzanelli – dopo un percorso amministrativo decisamente complesso e lungo nel tempo, che è passato oggi dall'acquisizione al patrimonio dell'ente di tutti i punti luce sul territorio comunale. Sarzana non sarà più al buio e sarà una città più sicura, calda e accogliente come merita di essere.”



Chiusa la partita con Enel Sole, con cui resta solo da definire l'indennizzo relativo agli impianti acquisiti attraverso una perizia tecnico-giuridica di Inergy Srl – società esperta nel settore e incaricata negli scorsi mesi - che si concluderà entro due mesi, il cronoprogramma prevede la voltura delle utenze, che City Green Light ha già avviato in questi giorni, i lavori per l'installazione del sistema di telecontrollo, il ricablagggio dei quadri e il censimento informatizzato dei punti luci esteso a tutto il territorio: tutti interventi che partiranno nelle prossime settimane. Quindi si procederà con il lavoro più significativo che vedrà la sostituzione dei corpi luminosi e la messa in posa nei nuovi lampioni: entro la fine dell'anno

Sarzana potrà finalmente avere una rete di illuminazione pubblica nuova, meno costosa, più efficiente e più green.