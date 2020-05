Trota mediterranea da salvare, Parco del Magra in prima linea

Sarzana - Val di Magra - Un ecosistema prezioso e fragile quello delle acque interne italiane. Ricchissimo di biodiversità, con 53 specie autoctone, di cui almeno 23 endemiche o sub-endemiche (cioè tipiche del territorio), il nostro Paese rappresenta un’area di particolare valore per la biodiversità ittica. Eppure, questa ricchezza corre il rischio di sparire velocemente. Secondo la Lista rossa dei vertebrati italiani i pesci ossei e le lamprede delle acque interne rappresentano la categoria a maggior rischio di estinzione, con il 52% dei pesci nelle 4 categorie di rischio di estinzione più elevate.



Lo scopo generale del Progetto LIFE STREAMS “Salmo ceTtii REcovery Actions in Mediterranean Streams” (LIFE18 NAT/IT/000931) consiste nell'adozione di azioni concrete di conservazione della Trota mediterranea (Salmo cettii), attraverso il raggiungimento di obiettivi specifici quali l’eliminazione delle sorgenti di introgressione (cioè dell’ibridazione con genoma alieno) causata dall'introduzione di trote alloctone legate alle attività di pesca, facilitando il miglioramento del tasso di introgressione delle popolazioni autoctone; il miglioramento della qualità e la riduzione della frammentazione dei corpi idrici, anche al fine di incrementare la resilienza delle popolazioni autoctone ai cambiamenti climatici; il contrasto del bracconaggio.



Il progetto interessa 6 aree pilota presso le quali verranno attuate azioni di monitoraggio e di gestione volte ad incrementare la numerosità e il grado di purezza delle popolazioni di Salmo cettii. Le aree sono localizzate in Sardegna e nelle aree protette del Parco Nazionale della Majella, Parco Regionale di Montemarcello-Magra-Vara, Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, Parco Nazionale dei Monti Sibillini, Parco Nazionale del Pollino. Tutti i partner - Parco Nazionale della Majella (Capofila), l’Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del Territorio e dell'Ambiente della Sardegna, l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), Legambiente, Noesis snc, l’Ente Parco di Montemarcello, Magra e Vara, il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, il Parco Nazionale Dei Monti Sibillini, l’Ente Parco Nazionale del Pollino, l’Università degli Studi di Perugia - Dipartimento di Chimica Biologia e Biotecnologie - saranno impegnati in azioni che riguarderanno principalmente la caratterizzazione dell’habitat e delle popolazioni di trota mediterranea, la riproduzione di individui selvatici puri, le strategie supplementari di conservazione e di pesca selettiva.



Il Parco di Montemarcello, Magra e Vara, in qualità di beneficiario del progetto, è il coordinatore dell’Azione C.1 Reproduction of wild pure spawners. Ogni beneficiario si adopererà per arrivare alla riproduzione di adulti di Salmo cettii puri catturati tramite elettropesca e selezionati geneticamente. Gli individui idonei saranno indirizzati verso la riproduzione artificiale negli incubatoi mobili o in quelli fissi di valle e di seguito rilasciati. Gli adulti geneticamente non appartenenti al ceppo autoctono verranno liberati in tratti fluviali isolati per evitare ulteriori inquinamenti genetici. Il Parco Magra farà da collettore per i risultati della riproduzione artificiale di ogni altro Ente coinvolto nel progetto. Tali attività verranno svolte nel periodo riproduttivo per la specie, da ottobre 2021 a marzo 2022 e replicate nella stagione successiva. Il Life permetterà al Parco di proseguire nelle proprie finalità di miglioramento e conservazione di un ambiente fluviale fortemente caratterizzante l’intero territorio provinciale spezzino. Ciò in continuità con precedenti progetti specifici della Provincia

della Spezia relativi alla conservazione della Trota mediterranea e che hanno portato ad una importante diminuzione di trote non autoctone nel bacino del fiume Vara. Life STREAMS andrà inoltre ad integrarsi con precedenti progetti svolti dal Parco (LIFE PARC e LIFE EMYS) in collaborazione con Regione Liguria, l’allora Provincia della Spezia e, non da ultimo, volontari pescasportivi, con risultati fondamentali per il ripristino della continuità fluviale ed ecologica dei fiumi Magra, Vara ed affluenti”.