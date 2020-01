Trenta nuovi volontari per la Protezione Civile

Sarzana - Val di Magra - Sono 30 le persone che hanno risposto al bando promosso a fine dicembre dal Comune di Sarzana per l'individuazione di nuovi volontari per potenziare il gruppo di Protezione Civile e Antincendio boschivo. L'avviso si è concluso positivamente nella giornata di ieri e consentirà di potenziare un servizio indispensabile per una città delle dimensioni di Sarzana dopo, che gli stessi volontari già presenti nei giorni precedenti al bando avevano lamentato diverse problematiche legate alla carenza di organico mezzi.

A metà ottobre invece l'amministrazione aveva dato via libera all'utilizzo dell'ex sede della Forestale, nel complesso del Centro Agroalimentare di Pallodola, come base per la Protezione Civile.