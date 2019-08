Tre nuovi appuntamenti estivi a Santo Stefano Magra

Sarzana - Val di Magra - Giovedì 8 agosto ore 21.00 in Piazza della pace recital 'Per altri mari - Canzoni, ballate, racconti di quando i migranti eravamo noi', di e con Livio Bernardini, Beppe Mecconi ed Egildo Simeone. Ingresso libero. In caso di pioggia l'evento si terrà nel salone parrocchiale.

Venerdì 9 agosto in Piazza della pace ore 21.15, per il Festival Paganiniano di Carro, recital della pianista Sarah Giannetti con musiche di Rachmaninov, Clementi e Chopin. Ingresso libero.

Lunedì 12 agosto in Piazza colonna a Ponzano Superiore concerto d’archi 'Camerata del titano' . Direttore Augusto Ciavatta, musiche di F. Mendelssohn Bartholdy, ingresso 10 euro, ridotto 8.