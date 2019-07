Tre bagnini con cani da salvataggio in più sulla spiaggia di Marinella

Sarzana - Val di Magra - Da questo week-end sulla spiaggia libera di Marinella ci saranno tre presidi di salvamento in più con altrettanti bagnini dotati di unità cinofile addestrate per soccorrere i bagnanti.

Saranno presenti tutti i fine settimana della stagione balneare sul nostro litorale e andranno a rafforzare il servizio dei due presidi presenti già garantito tutti i giorni della settimana fino al termine della stagione balneare.

Tutto questo grazie alla collaborazione con SOGIT, Opera di soccorso dell'Ordine di San Giovanni in Italia di Milano, che garantirà l'assistenza ai bagnanti sulla spiaggia proprio nei giorni di maggiore affluenza sul litorale e in vista del periodo di massimo afflusso turistico.

SOGIT, che avrà a disposizione anche mezzi come gommoni e moto d'acqua metterà a disposizione unità cinofile addestrate nel soccorso nautico: è stato dimostrato come il cane sia di grande ausilio all’uomo negli interventi permettendo il soccorso di più persone contemporaneamente.

Sia il percorso per garantire la presenza di presidi giornalieri e il salvataggio sulla spiaggia libera di Marinella, sia l'integrazione che porta a ben 5 i bagnini presenti sul tratto di litorale con unità cinofile addestrate sono state condivise con la Capitaneria di Porto della Spezia che ha lavorato a stretto contatto con il Comune.

In programma ci sono anche giornate di presentazione con dimostrazioni sul tipo di intervento di salvamento che di certo non mancheranno di suscitare l'entusiasmo dei bagnanti e soprattutto dei bambini che potranno vedere al lavoro i cani addestrati.