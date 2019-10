Tre Comuni uniti per ridurre il rischio idraulico, Canale Lunense in regia

Sarzana - Val di Magra - Il Canale Lunense farà da raccordo nel progetto intercomunale che avrà come obiettivo quello di ridurre il rischio idraulico residuo e aumentare la resilienza delle strutture legate alla rete di smaltimento delle acque medie e del bacino dell'idrovora di Marinella danneggiata dalla mareggiata di fine ottobre 2018.

L'atto di collaborazione sarà infatti inoltrato da Sarzana (ente capofila), Ameglia e Luni, con il consorzio di bonifica che si occuperà di progettazione e gestione per un intervento che avrà fra i suoi obiettivi quelli di evitare disagi causati alle esondazioni delle acque medie se la richiesta sarà accettata e scelta fra le richieste danni presentate in seguito all'evento meteo di un anno fa.



Tutte i tre territori comunali sono infatti interessati dall'intervento visto che ad Ameglia vanno a sfociare la maggior parte delle acque medie, Sarzana ha l'idrovora interessata mentre sotto Luni Mare passano le acque del canale tombato che sfociano all'idrovora di viale XXV Aprile che non più tardi di ieri sera - in seguito alle abbondanti precipitazioni – ha avuto problemi. Il potenziamento e la sistemazione dell'impianto nei pressi della Turbina, tratto terminale del sistema di bonifica, consentirebbe così di evitare problemi in caso di eventi meteo particolarmente intensi e di spostare ad un chilometro e mezzo dal litorale lo scarico delle acque del canale che nel luglio scorso – proprio in seguito ad un acquazzone – si erano riversate a pochi metri dalla riva. La diversa canalizzazione nel tratto di Luni Mare consentirebbe infine di utilizzare il tratto tombato solo per le acque piovane della frazione.



Il progetto che vede finalmente unite tre diverse amministrazioni pone inoltre in una posizione più centrale il Canale Lunense così come più volte auspicato proprio dalla Regione.