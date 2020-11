Trasporto scolastico straordinario: Santo Stefano Magra ricorre a Lorenzini

Sarzana - Val di Magra - Per limitare la diffusione dei contagi sui trasporti scolastici, il Comune di Santo Stefano Magra ha deciso di ricorrere a Lorenzini Autolinee così da aumentare il numero delle corse e garantire maggior distanziamento tra alunni lungo il tragitto verso la scuola.

"Da lunedì 9 novembre abbiamo attivato un servizio suppletivo al regolare trasporto scolastico per i ragazzi frequentanti la Scuola Media Schiaffini – afferma la sindaca Paola Sisti – Un’altra azione messa in campo dalla nostra amministrazione per contenere il propagarsi del virus all’interno della nostra comunità".



Il servizio realizzato da Lorenzini Autolinee, è disponibile in entrata e in uscita nel rispetto degli orari scolastici. Due i punti di ritrovo: Piazza Aia di Croce a Ponzano Superiore, con partenza alle ore 7.30, e Rotonda Menciassi, lungo Via Cisa Sud, sempre con partenza alle 7.30. In entrambi i casi i bus Lorenzini effettueranno le fermate intermedie previste dal regolare trasporto scolastico.



Le famiglie interessate al servizio in oggetto, sono invitate a compilare il modulo di iscrizione scaricabile dal sito istituzionale del Comune. Il modulo dovrà essere poi inviato al seguente indirizzo di posta elettronica: istruzionecultura@comune.santostefanodimagra.sp.it.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all'ufficio della Pubblica Istruzione al numero 0187 697175.