Trasporto scolastico, Santo Stefano ricorre a Lorenzini

Sarzana - Val di Magra - Attivo da oggi, lunedì 9 novembre, un servizio suppletivo al servizio di trasporto scolastico per gli alunni frequentanti la scuola media Schiaffini di Santo Stefano.



Il servizio, realizzato da Lorenzini Autolinee, è disponibile in entrata e uscita da scuola.

Orario di partenza:

ore 7:30 partenza da Ponzano Superiore diretto alla scuola Schiaffini con relative fermate

ore 7:30 partenza dalla Rotonda MENCIASSI lungo Via Cisa Sud e diretto alla scuola Schiaffini con relative fermate.



Le famiglie interessate sono invitate a fare regolare iscrizione attraverso il modulo disponibile sul sito istituzionale del Comune. Inviare il modulo compilato all'indirizzo: istruzionecultura@comune.santostefanodimagra.sp.it



Per informazioni rivolgersi all'ufficio Pubblica Istruzione, al numero 0187 697175.