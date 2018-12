Trambusto al canile di Tavolara, animali traslocati a Groppoli

Sarzana - Val di Magra - Pomeriggio concitato oggi al Canile Lunae di Tavolara (Castelnuovo). Nel pomeriggio, come annunciato, sono arrivati con le loro ambulanze i militi della Croce Oro a prelevare i cani del Comune di Carrara per portarli al canile di Groppoli, frazione di Mulazzo. Questo perché la convenzione tra la struttura e il Comune di Carrara è scaduta. Presenti, oltre ai gestori, una decina di volontari, che ha manifestato il proprio malumore ritenendo non idonee le modalità del 'trasloco', in particolare per la conformazione e la dimensione dei 'trasportini' utilizzati. Tre i cani prelevati quest'oggi, altrettanti quelli che la Croce Oro dovrebbe andare a prendere domattina. Si tratta di animali adulti alcuni di quali di dimensioni medio grandi. Le operazioni di carico sono durate circa un'ora e mezza, fino alle 15.30 circa. Al Canile Lunae ora resta una trentina di cani, sia di proprietà di Comuni quali Luni e Lerici, sia animali tenuti a pensione. Fino a non molto fa i cani del Comune di Carrara erano molto di più ma, per evitare loro un trasferimento, i volontari si sono dati da fare imprimendo con successo un'accelerata alle adozioni.