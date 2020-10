Tragedia Luni, Medusei: "Lavoro è un diritto, non deve essere luogo di pericolo o di morte"

Sarzana - Val di Magra - "La tragedia accaduta a Luni ripropone in tutta la sua drammaticità l’urgenza di un impegno deciso delle istituzioni, a tutti i livelli, per arginare la piaga delle morti bianche". Con queste parole il presidente del consiglio regionale

Gianmarco Medusei ha commentato il tragico incidente accaduto ieri pomeriggio in una ex segheria della cittadina spezzina dove un giovane operaio, Nicola Iacobucci, ha perso la vita mentre stava smantellando un silo che conteneva polvere di marmo. "Ancora una volta - riprende il presidente - una famiglia è stata distrutta: una donna ha perso il compagno e due bambini hanno perduto il padre. La morte di Iacobucci è l’ultimo di una lista ormai troppo lunga di lutti, di dolore e sofferenza. Il lavoro, al contrario, deve essere affermazione professionale, occasione di riscatto e di crescita sociale ed economica. Per questo occorre aumentare la formazione e incrementare i controlli nei cantieri sul rispetto delle norme di sicurezza. Il lavoro – conclude - è un diritto sancito dalla Costituzione e non deve essere un luogo di pericolo o, peggio, di morte".