Traffico pesante ad Arcola, la giunta studia tre soluzioni

Sarzana - Val di Magra - Quello del passaggio dei mezzi pesanti nel centro abitato è uno dei problemi più sentiti dalla popolazione di Arcola che più volte ha manifestato affinché si arrivasse ad una risoluzione di una criticità che in alcuni momenti della giornata porta al transito di 45 tir all'ora. Un tema sul quale la giunta Paganini ha iniziato a lavorare fin dal suo insediamento, ragionando anche su tre punti fondamentali illustrati alla popolazione presente ieri sera all'assemblea con le frazioni del Ponte e del Piano, alla quale hanno preso parte assessori e consiglieri di maggioranza.



“La prima necessità individuata – ha spiegato Paganini – riguarda il riequilibrio del pedaggio fra i caselli di Sarzana e Santo Stefano. Quest'ultimo infatti ha un prezzo superiore per via del collegamento con Lerici e il porto, e spinge gli autotrasportatori ad uscire a Sarzana per poi tornare indietro e attraversare tutta Arcola. Un “prezzo” ingiusto che paga tutta la nostra comunità costretta a subire il continuo transito di mezzi pesanti. Il riequilibrio del pedaggio è quindi fondamentale ed è la prima cosa che chiederemo al nuovo concessionario che sarà scelto col bando del Ministero dei Trasporti”.



Ministero che ha accolto anche un'altra segnalazione inoltrata dalla giunta, sempre nell'ottica dell'aggiudicazione ad un nuovo soggetto del tratto autostradale ligure-toscano. “Abbiamo recuperato un progetto del 2013 riguardante la riqualificazione del nodo di San Genisio e viale 25 Aprile – ha proseguito il sindaco piantina alla mano – eliminando un limite strutturale che impedisce ai tir di accedere all'area industriale. L'intervento, con un costo complessivo intorno ai 15 milioni, non potrà essere realizzato dal Comune e per questo abbiamo chiesto al Ministero di inserirlo nel nuovo bando per il concessionario. In primis – ha ribadito – è fondamentale arrivare al riequilibrio del pedaggio o ad una sorta di abbonamento, da valutare con le associazioni dell'autotrasporto, per fare in modo che venga sfruttato anche il casello di Santo Stefano ad un prezzo equo. Il nostro obiettivo – ha concluso Paganini – è quello di coordinare meglio un'area strategica come quella della piana che non è solo industriale ma anche artigianale e residenziale”.