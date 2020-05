Tour virtuali alla scoperta del Parco, l'attività del Cea non si ferma

Sarzana - Val di Magra - Il CEA del Parco Regionale di Montemarcello Magra Vara propone alle scuole di ogni ordine e grado laboratori e conferenze on line sulla Natura, la conservazione degli ecosistemi, l'ambiente e la storia del nostro territorio con tecnici, esperti, guide e ricercatori. "In questi momenti, con le scuole chiuse, pensiamo che la Cultura della Natura, ovvero l'educazione ambientale ed alla sostenibilità, non deve diminuire ma al contrario aiutare a ritrovare il giusto equilibrio con il mondo circostante, rispetto ai rischi per molti studenti, di isolamento sociale, nella loro stanza, per le vicende legate al COVID-19. Diverse sono le iniziative messe in campo dal CEA, diversi i mezzi ed i canali utilizzati per rendersi disponibile alle esigenze delle scuole del territorio".



Tra queste iniziative ricordiamo che mercoledì 6 Maggio 2020, al Liceo delle Scienze Applicate Capellini-Sauro, si svolge in rete su invito l’ultima conferenza della rassegna scientifica “Il Caffè delle Scienze” patrocinata dal noto istituto della nostra città, dall’Ente Parco Regionale di Montemarcello Magra Vara e dall’Associazione per la divulgazione delle scienze Scienziatamente.

La conferenza, rivolta in primis alle classi quinte del Liceo delle Scienze Applicate, verrà quindi svolta sulla piattaforma Google Meet, e vedrà protagonisti, come da calendario, dalla Romania, il Dr. Andrea Gazzola, ecologo che lavora in progetti internazionali di conservazione della fauna selvatica da oltre quindici anni; attualmente coinvolto nel progetto LIFE Lynx (LIFE16 NAT/SI/000634) il cui obiettivo principale è quello di prevenire l’estinzione della lince nei Monti Dinarici e nelle Alpi Sudorientali; ed il direttore del Parco Dr. Antonio Perfetti, direttore del Parco di Montemarcello Magra Vara, con oltre 20 anni di esperienza come zoologo prima e quindi come gestore della fauna, di aree marine e del patrimonio zootecnico ed inoltre, come progettista, per interventi di restauro ecologico degli ecosistemi costieri, di zone umide e di eradicazione di specie invasive.

Oggi si sono svolti in primi incontri con la scuola primaria Don Mori della Spezia con una classe IV sulla piattaforma Google Meet durante il quale è presentato il territorio del Parco, i suoi ecosistemi, la sua notevole biodiversità.

Con la scuola primaria S. Caterina di Sarzana il CEA ha realizzato un Tour Virtuale lungo il fiume Magra attraverso la proiezione di fotografie che mostrano il fiume e gli animali che lo popolano.

Inoltre i ragazzi più grandi sono coinvolti nel progetto di Citizen Science denominato Atlante biologico del Parco di Montemarcello-Magra-Vara, attraverso la piattaforma mondiale per la raccolta delle informazioni sulla biodiversità iNaturalist. Tutti possono accedere alla piattaforma e partecipare alla costruzione dell'Atlante attraverso l'inserimento di immagini riprese nel territorio dell'Area protetta.

Ogni scuola, in base ai propri interessi, può richiedere e co-progettare con il CEA del Parco laboratori, Tour virtuali, incontri con tecnici e ricercatori, attività di formazione con operatori specializzati in educazione ambientale ed alla sostenibilità su i diversi argomenti di interesse, dai diversi ecosistemi dell'Area protetta alle fioriture endemiche, dalla gestione della acque alla conservazione della fauna, dalla evoluzione della costa rocciosa o sabbiosa, alla storia della vegetazione negli ultimi 10.000 anni! Possiamo dire lontani ma mai così vicini!