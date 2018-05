Toti a Marinella, sindacati chiedono riqualificazione dei lavoratori

Faccia a faccia fra presidente della Regione, esponenti sindacali ed ex dipendenti. Piano over 40 e coinvolgimento della associazioni di categoria possibili soluzioni.

Sarzana - Val di Magra - L'iniziativa elettorale di Toti, arrivato in serata a Marinella per sostenere la candidatura di Cristina Ponzanelli, è stata preceduta dall'incontro con gli ex lavoratori e i rappresentanti sindacali della tenuta. Il presidente della Regione ha ricevuto la richiesta di un impegno concreto per risolvere la questione occupazionale, a quindici giorni dall'arrivo delle lettere di licenziamento e dall'ultimo vertice istituzionale con il sindaco Cavarra e il liquidatore della Spa Pagni.



“Sulla ricollocazione dei lavoratori credo si possa usare la formula già messa in campo a Genova con Ericcson – ha spiegato il leader del centrodestra – con formazione e l'immediato collegamento allo sportello per l'occupazione. Il bando per gli over 40 è invece chiuso ma si può riaprire anche perché ha avuto un ottimo riscontro, così come dobbiamo aprire alla collaborazione con le associazioni datoriali del territorio. Appena rientrerò a Genova – ha assicurato – coinvolgerò gli assessori competenti Cavo e Berrino, anche se siamo “in zona Cesarini”, nel frattempo faremo un censimento dei lavoratori e delle loro capacità in vista del prossimo tavolo fissato per il 23 maggio. E' inutile rivangare il passato – ha proseguito – dobbiamo rimboccarci le maniche nonostante la scellerata idea della proprietà di far cadere l'offerta della White Holding. Gli azionisti hanno dimostrato un particolare egoismo nonostante gli aiuti ricevuti dallo Stato, e ha pesato l'inerzia di una politica colpevole di non essersi rapportata con Mps quando le cose andavano meglio. Io non posso promettervi un posto di lavoro domani né scavalcare altri nella vostra situazione ma faremo il possibile”.



“Fa piacere vedervi qui tutti insieme” hanno evidenziato gli esponenti di Cgil e Cisl Comiti, Matias e Bertolini riferendosi alla coalizione di centrodestra presentatasi compatta per la prima volta a Marinella. “Serve un intervento forte – hanno aggiunto - perché i liquidatori hanno voluto liberarsi dei lavoratori che ora si trovano anche senza la possibilità di avere alcun sostegno in attesa di trovare altre soluzioni. I curriculum sono già stati consegnati alle associazioni di categoria, chiediamo attenzione per queste persone che hanno vissuto una situazione tragica. Chiediamo che venga fatta una riqualificazione seria e concreta”.



Comprensibilmente scoraggiati e poco speranzosi all'ennesimo incontro istituzionale, i lavoratori – ancora in attesa della liquidazione – hanno ricevuto per ora solo l'invito a corsi di aggiornamento per attività agricole che hanno svolto per anni. “Una presa in giro – ha detto senza mezzi termini Emilio Maucci – il momento non è favorevole a tutti i livelli ma non si può sminuire così tutto quello che hanno fatto. La politica si impegni a trovare una soluzione”.