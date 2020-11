Torri: "C'è tempo fino al 6 novembre per aderire alla Consulta per i giovani"

Sarzana - Val di Magra - "Fino al 6 Novembre sarà possibile aderire alla Consulta Comunale per i Giovani e il Disagio Giovanile". Lo ricorda l'assessore sarzanese Stefano Torri che invita a "Non perdete questa occasione di partecipazione alla vita sociale e politica della comunità. Lo scopo della Consulta - aggiunge - sarà quello di favorire il raccordo fra i giovani e le istituzioni locali e fornire spunti e proposte inerenti le tematiche e il disagio giovanile da sottoporre ai competenti organi".



Per aderire basta una semplice richiesta scritta e tutti i giovani di età compresa tra i 16 ed i 30 anni, residenti nel Comune di Sarzana o che abbiano nel territorio del Comune di Sarzana il centro dei propri interessi. Le associazioni giovanili, le associazioni che si occupano di disagio giovanile operanti nel territorio potranno aderire alla Consulta. ll modulo per l'adesione dovrà essere presentato tramite pec all'indirizzo protocollo.comune.sarzana@postecert.it oppure mediante posta elettronica all'indirizzo protocollo@comunesarzana.gov.it;

L'avviso e modello di richiesta si trovano sul sito del Comune https://www.comunesarzana.gov.it/servizi-sociali.html



Successivamente alla raccolta di adesioni avverrà la prima convocazione dell'assemblea, nel corso della quale verranno eletti gli organi della Consulta.