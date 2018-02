Tornano i banchetti con le arance di Libera Terra

Sarzana - Val di Magra - Sabato 10 febbraio dalle ore 16 presso le botteghe equo-solidali della cooperativa Magazzini del Mondo sarà possibile acquistare le arance della cooperativa "Beppe Montana" di Libera Terra. La cooperativa coltiva 40 ettari di agrumeti confiscati a Cosa Nostra a cavallo tra le province di Catania e Siracusa e le arance, a marchio biologico, sono raccolte manualmente e confezionate direttamente in campagna, non subiscono nessun trattamento di lavaggio, ceratura, stufatura o lucidatura.

Il ricavato dei banchetti sarà utilizzato per finanziare lo svolgimento della Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie che si terrà a Sarzana il prossimo 21 marzo.

Si potranno trovare le botteghe di Magazzini del Mondo a Sarzana in Piazza Matteotti 16 e a La Spezia in via Galilei 21.