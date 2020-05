Torna il mercato del giovedì e la Ztl resta aperta nella fascia serale

Sarzana - Val di Magra - Dopo il lungo stop dovuto all'emergenza Covid-19 domani riprende a Sarzana il mercato settimanale con tutte le tipologie di banchi e non solo quelli alimentari che già da due giovedì avevano ricominciato la propria attività in via Gori.

La riunione di giunta odierna ha così deliberato le linee di indirizzo che saranno seguite dagli ambulanti che dovranno chiudere entro le 14 e lasciare gli spazi a loro affidati alle 14.45. per consentire la fruibilità del mercato saranno realizzate corsie a senso unico con percorsi di entrata e di uscita che consentano il mantenimento del distanziamento personale. Tracciati che saranno presidiate da Polizia Locale e e volontari di Protezione Civile per supportare le persone in caso di necessità. Gli operatori dovranno invece individuare apposite aree di vendita in prossimità dei posteggi in modo da garantire le distanze ed esporre adeguata cartellonistica sulle norme sanitarie. Le aree del mercato saranno inoltre transennate per poter contingentare l'afflusso dei clienti, per questo saranno individuate sei zone che non avranno tra loro soluzioni di continuità: via Gori; via della Pace; piazza San Giorgio/via Gramsci; via Landinelli; piazza Garibaldi; piazza Matteotti. Fra altre prescrizioni gli operatori dovranno inoltre garantire l'accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani, guati usa e getta, pulizia e igenizzazione delle attrezzature.



La delibera illustrata dall'assessore al commercio Italiani prevede infine di consentire l'accesso alla ZTL del centro storico fra le 19 e le 21.30 fino e non oltre il 2 giugno per consentire l'acquisto per asporto presso le attività di ristorazione. Viene quindi annulla l'ordinanza del comandante della Polizia Locale Franzini che da oggi “richiudeva” quella finestra individuata per supportare le attività del centro.





