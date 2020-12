Tombolata benefica da seimila euro per Amici del Giacò e Livedaldivano

Sarzana - Val di Magra - L'imponente rete di solidarietà creata nel tempo dagli Amici del Giacò nel nome di Andrea Giacomelli – del quale fra tre giorni ricorre il decennale dell'efferata uccisione – ha resistito anche in questo anno pesantemente segnato dalla pandemia. Questo anche grazie alla solida collaborazione con il gruppo “Livedaldivanovaldimagra”, nato all'inizio del lockdown per tenere vivi i rapporti fra le persone grazie alle dirette Facebook nate quasi per gioco e via via sempre più strutturate.



Aspetti sociali e benefici che hanno trovato piena espressione nella tombolata che ieri sera ha permesso di raccogliere seimila euro da destinare ai progetti di inclusione della struttura psichiatrica Cardinal Maffi dell'Olmarello, sul confine fra Castelnuovo e Luni (QUI). In realtà l'iniziativa benefica è andata ben al di là dei due comuni della Val di Magra perché le seicento cartelle vendute in pochi giorni sono finite un po' ovunque, dalla Toscana all'Emilia.



Nel corso della serata, che ha avuto una media di oltre trecento persone collegate in diretta, sono stati anche assegnati i premi messi a disposizione dalle tante attività del territorio che nonostante un periodo non certo semplice hanno comunque voluto dare il proprio contributo alla causa come già era avvenuto a maggio con la precedente tombolata il cui ricavato era andato alle scuole di Luni e Castelnuovo. Una grande prova di sensibilità da parte di tutti, che in un momento come questo assume un valore ancora più significativo.