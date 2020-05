Tombola 'live dal divano' con gli Amici del Giacò per raccogliere fondi per le scuole

Sarzana - Val di Magra - Fra le tante iniziative cancellate nelle prossime settimane a causa dell'emergenza Covid-19 c'è anche l'ormai tradizionale festa di fine anno delle scuole promossa dagli Amici del Giacò (nella foto l'ultima edizione) che per anni ha permesso di raccogliere fondi da devolvere alle scuole di Luni e Castelnuovo. L'associazione intitolata ad Andrea Giacomelli però non si è persa d'animo e con la preziosa collaborazione del gruppo “Livedaldivano” che da settimane con le sue dirette su Facebook è diventata punto di riferimento serale per tantissimi cittadini, ha promosso una tombola benefica on line.

L'appuntamento è per sabato 16 maggio alle ore 21.00 quando ci si potrà collegare alla pagina per partecipare al gioco mentre le cartelle (al costo di dieci euro) si potranno acquistare nelle attività indicate sotto. Tutto il ricavato ovviamente verrà equamente diviso fra i due plessi per l'acquisto di materiali didattici per i ragazzi e le scuole.

“Purtroppo – spiega Lorenzo Moretti per gli Amici del Giacò – dopo otto anni nei quali abbiamo donato alle scuole circa ottantamila euro, quest'anno a causa del virus non potremo svolgere la festa. Grazie alla collaborazione con i ragazzi di “Livedaldivano” faremo però la tombola i cui proventi saranno versati ai due istituti. Grazie alle tantissime attività che hanno aderito abbiamo già moltissimi premi per i vincitori (ci sarà anche una lotteria) e speriamo che altri vogliano aderire in questi giorni. Anche se non potremo stare insieme fisicamente – conclude – sarà comunque una bella occasione per aiutare le nostre scuole, con la speranza di poter di nuovo a festeggiare il prossimo anno”.



Tutte le indicazioni sullo svolgimento del gioco si possono trovare sulla pagina Facebook “Live dal divano Val di Magra” mentre le cartelle si possono acquistare qui:

Tabaccheria Il Colibrì – Casano

Tabaccheria Bar Corsi Marco – Serravalle

Edicola Orsini Patrizia – Serravalletta

Tabaccheria Cervia Maura – Ponte Isola

Tabaccheria Franciosi Andrea – Dogana

Tabaccheria Spagnoli – Piazza Grande

Farmacia Montecalcoli – Molino del Piano

Punti vendita panificio Montebello – Castelnuovo Magra e Sarzana