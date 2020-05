Tombola da cinquemila euro per le scuole grazie ad Amici del Giacò e Livedaldivano

Sarzana - Val di Magra - Le premesse erano buone ma il risultato è andato forse al di là di ogni aspettativa per la tombola online organizzata ieri sera da Amici del Giacò e il gruppo “Livedaldivano” con l'obiettivo di raccogliere fondi per le scuole di Luni e Castelnuovo Magra. Grazie alla vendita delle cartelle è stata infatti raggiunta la cifra di 5.000 euro che saranno ora equamente divisi fra i due plessi della Val di Magra. Un altro obiettivo centrato per i ragazzi dell'associazione che porta il nome di Andrea Giacomelli i quali non potendo realizzare per il nono anno consecutivo la consueta festa benefica di fine anno, hanno trovato piena collaborazione nel solido gruppo di amici che a inizio lockdown ha fondato la pagina Facebook “livedaldivano” e soprattutto nelle tantissime – e generosissime – attività e realtà locali che hanno messo a disposizione i premi della tombola e della lotteria alcuni addirittura aggiunti nei momenti finali di una diretta durata tre ore e mezzo.



“Dobbiamo ringraziare tutti – ha sottolineato al termine Lorenzo Moretti, presidente degli Amici del Giacò – quelli che hanno comprato le cartelle, che hanno fatto donazioni, che ci hanno creduto e che sono intervenuti durante la diretta. È stata un'esperienza molto positiva e siamo stati contenti della risposta che c'è stata per un'iniziativa il cui intero ricavato andrà alle scuole”.

Oltre all'importante cifra raggiunta la serata di ieri ha però confermato il valore di uno spirito di comunità che quelli di “livedaldivano” hanno saputo trasmettere con le loro dirette quotidiane riuscendo – in un momento delicatissimo - a tenere unite le persone spesso collegate anche al di fuori di Luni o Castelnuovo, raccontando con i loro ospiti le tantissime sfumature di un territorio che ha sempre risposto con entusiasmo e cuoriosità e che si è fatto trovare prontissimo nell'appuntamento più importante.