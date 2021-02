Tirato a lucido il sentiero che porta al Molino soprano

Sarzana - Val di Magra - Recuperata dal Cai di Sarzana la vecchia mulattiera che da Castelnuovo porta al Molino soprano. "Abbiamo segnato e tabellato tutto il percorso che unisce i sentieri 305 e 309 creando un anello bellissimo e molto interessante - raccontano i soci nel gruppo Fb del Cai sarzanese -. Il nuovo sentiero si chiama 310, dal 305 al Molino, e EE310, dal Molino al 309, in quanto in quel tratto ci sono due passaggi riservati agli Escursionisti Esperti, che pur essendo facili da passare, non sono certo per i turisti della domenica".