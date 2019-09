Tinfena a Como per Eusalp: "Patto strategico su fondi europei per dare risposte a territori"

Sarzana - Val di Magra - A Como per elaborare e condividere attraverso un protocollo d'intesa le linee guida per i Finanziamenti Europei 2021-2027 per le regioni di Eusalp, che comprendono oltre alla Liguria, Lombardia, Veneto, Piemonte, Friuli e Valle d'Aosta, anche alcune aree di Svizzera, Germania, Slovenia, Austria e Liechtenstein. A fare da capo-delegazione per la Liguria come Coordinatore di Anci Giovani c'era il Vice-Sindaco di Arcola Gianluca Tinfena insieme a centinaia di amministratori che si sono confrontati su tematiche che andranno a interessare il futuro dei territori per risolvere problemi complessi attraverso risorse dalla Comunità europea.

"L'Italia è ultima in Europa nel riuscire ad attrarre risorse e c'è bisogno di una rete tra realtà simili per avere grandi opportunità di reperire risorse per i territori. Da Como parte un nuovo percorso concreto. Sono state due su tutte - spiega Tinfena - le linee guida per la Liguria che interessano da vicino anche Arcola: le infrastrutture necessarie per contrastare l'inquinamento nei centri urbani e le misure fondamentali al contenimento di alluvioni causate dai cambiamenti climatici. In quest'ottica la scelta della nostra amministrazione di un ufficio mirato che di occuperà di bandi sarà fondamentale."