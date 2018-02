Tenuta in vita fino al cda della proprietà, Marinella spera

L'azienda che venerdì era pronta a chiudere per acquistare la mandria si è offerta di rilevarla temporaneamente.

Sarzana - Val di Magra - Acquistare temporaneamente la mandria della tenuta di Marinella lasciandola in loco per poi cederla nuovamente al nuovo soggetto che presumibilmente entro fine marzo diventerà proprietario della fattoria. È quanto si impegnata a fare l'azienda bresciana che già nella giornata di venerdì era stata ad un passo dall'acquisizione dei capi che poi sarebbero stati portati altrove decretando la fine dello storico marchio.



Una situazione che resta dunque in continuo divenire anche grazie all'impegno del sindaco Cavarra che sabato aveva riunito associazioni e realtà locali, per valutare la possibilità di avanzare un'offerta per l'acquisto dando modo all'azienda di sopravvivere fino all'atteso cda del 20 marzo quando Mps e cooperative dovranno decidere il da farsi. Le offerte sul piatto restano ovviamente sempre quelle di Renovo e del gruppo Volpi mentre la proposta arrivata da Brescia potrebbe rivelarsi vitale per il futuro della tenuta e soprattutto dei suoi lavoratori.