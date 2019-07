Tenuta di Marinella, Consulta: "Comune non può tollerare che non si faccia pulizia"

Sarzana - Val di Magra - “E' vero che la proprietà è un diritto insindacabile ma è altrettanto vero che chi la possiede deve mantenerla in condizioni da non arrecare disturbo ai vicini”. Così Luigi Alfieri, presidente della consulta di Marinella in merito alla decisione della Spa di transennare le arre della tenuta di sua proprietà, compreso il tratto su cui si affaccia la passerella Portus Lunae (QUI).



“La situazione non è certo delle più rosee – afferma Alfieri - specialmente nella parte prospiciente alla via Giovanni XXIII dove insistono attività commerciali ed abitazioni, Via Taruga che langue in condizioni disastrose ed offre rifugio a tanti extracomunitari dediti a attività fuori della legge. Ora dico una amministrazione, a prescindere da quello che può aver ereditato dalla precedente, non dovrebbe tollerare questo stato di cose e di conseguenza dovrebbe intimare alla proprietà di procedere ad una radicale pulizia o al limite provvedere con mezzi propri ed iscrivere a ruolo la proprietà per farsi rifondare la spesa. Auguro – conclude - che questo messaggio giunga alle orecchie di chi vuol sentire e che si agisca di conseguenza”.