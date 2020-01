Tende, porticati e certificazioni, il Comune sistema le scuole

Sarzana - Val di Magra - Mentre prosegue l'iter per la realizzazione del nuovo plesso delle Poggi – Carducci, per il quale il Miur ha confermato al Comune di Sarzana la propria parte, la Giunta Ponzanelli inaugura il nuovo anno con una serie di interventi di manutenzione sugli altri edifici scolastici cittadini.

Nella scuola materna “Mattazzoni” infatti sarà installato un nuovo maniglione antipanico attualmente mancante in una porta che, secondo quando osservato dai tecnici dei lavori pubblici, “pur non essendo una via di esodo identificata nel piano di sicurezza, se dotata di antipanico migliorerebbe la sicurezza degli alunni in caso di necessità ed inoltre attualmente la serratura esistenti e essendo vecchia non garantisce un buon funzionamento e sarebbe comunque da cambiare”. Per questo intervento, che sarà eseguito dalla A&G Anticendio, il Comune investirà 329 euro. Altro intervento urgente, e più consistente, è quello che riguarda la scuola primaria di Bradia. Qui serviranno 3.460 euro per il risanamento e la messa in sicurezza del porticato di ingresso che “presenta parti ammalorate”. Ad effettuare i lavori sarà la F.M. Costruzioni di Carrara.

E' stato invece affidato allo studio tecnico Skyline di Castelnuovo l'incarico per la redazione dei certificati di regolare esecuzione dei lavori di completamento della scuola dell'infanzia Lalli di viale XXI Luglio per un totale di 4.440 euro. In questo caso si tratta delle certificazioni relative agli interventi eseguiti in precedenza per fornitura e posa di pannelli fonoassorbenti, manutenzione dell'impianto idrico, fornitura e posa di alcuni serramenti interni, lavori edili (in avanzata fase di esecuzione) di sistemazione della cucina e opere di completamento e realizzazione di una nuova linea del gas per l'alimentazione della cucina. Costerà infine 2.270 euro la fornitura di nuove tende da interno per la scuola dell'infanzia Mattazzoni “per migliorare la funzionalità e il comfort degli ambienti”. Compito che spetterà alla ditta Ferrari Marco Tende di Sarzana.