Tempo scaduto, Sarzana avvia alla demolizione le auto abbandonate

Sarzana - Val di Magra - Il comandante della polizia locale di Sarzana ha firmato la determinazione n.963 con cui impegna sul capitolo di bilancio di propria competenza la somma di 749,80 euro per il recupero e la demolizione di cinque veicoli lasciati in stato di abbandono sul territorio comunale di Sarzana.

“Per motivi di igiene ambientale, di sicurezza e di decoro della città è necessario – si legge nell’atto- è opportuno provvedere al recupero e al conferimento nei centri di raccolta dei veicoli a motore e rimorchi sia targati che sprovvisti dei dati di identificazione rinvenuti sul territorio comunale in condizioni tali da far presumere lo stato di abbandono”. L’incarico è stato affidato alla ditta Palagi srl specializzata nel settore.