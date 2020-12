Tempo di iscrizioni per l'Istituto comprensivo di Sarzana

Sarzana - Val di Magra - Al via la campagna di informazione per le iscrizioni a scuola per il prossimo anno scolastico 2021/2022. Le domande dovranno essere presentate dal 4 al 25 gennaio 2021. La procedura è online per le classi prime della scuola primaria e secondaria di primo grado, mentre per la scuola dell’infanzia l’iscrizione si effettua in modalità cartacea.

L’Istituto Comprensivo ISA 13 di Sarzana ha programmato una serie di eventi online per fornire alle famiglie le informazioni necessarie per iscrivere i propri figli al primo anno delle scuole cittadine.

Dal sito dell’istituto è inoltre possibile accedere alle visite virtuali dei vari plessi scolastici.



Ecco le date degli incontri on line:

SCUOLA DELL’INFANZIA

15/12/2020 ore 18:00

12/01/2021 ore 18:00



SCUOLA PRIMARIA

10/12/2020 ore 18:00

17/12/2020 ore 18:00



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

9/12/2020 ore 18:00

16/12/2020 ore 18:00?

Tutte le istruzioni e i link delle riunioni sono disponibili sul sito dell'istituto https://www.istitutocomprensivosarzana.edu.it/ o direttamente alla pagina bit.ly/isa13iscrizioni