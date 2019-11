Tedeschi in commissione: "Servono fondi per risolvere problemi del Parco"

Sarzana - Val di Magra - “Voglio sollecitare questa commissione a prendere contatti con la Regione Toscana per verificare se sia possibile una programmazione strategica all'interno del Bacino del Magra, con specifici impegni di spesa riguardante almeno la gestione della vegetazione e l'adeguamento tecnologico dei sistemi fognari stessi che confluiscono nell'asta fluviale”. È quanto ha ribadito il presidente del Parco di Montemarcello Magra Vara Pietro Tedeschi nel documento presentato ieri alla Commissione bilancio della Regione Liguria in vista della legge di stabilità per il 2020.

“Servono specifiche poste di bilancio – ha osservato – nel fondo strategico regionale ad esempio, fino alla totale soluzione dei problemi che, se non affrontati e risolti, preludono ad emergenze alle quali la Regione o lo Stato – lo si è visto con la necessità di smaltire annualmente grandi quantità di rifiuti spiaggiati – non possono e non potranno sottrarsi. Se nei 30 anni ed oltre trascorsi dalla istituzione del parco fluviale non è vi è mai stata questa visione, è necessario che oggi la Regione vari un programma coordinato che, attraverso il proprio bilancio, annualmente e con costanza, porti alle caratterizzazioni dei suoli, alle bonifiche, alla riqualificazione vegetazionale del bacino, in modo che si esca da un'emergenza cronica e che si arrivi a parlare di manutenzione e monitoraggio, di sorveglianza e promozione turistica”.

“Il nostro parco – ha chiuso Tedeschi – è costituito da due parti assai differenti: l'una, Montemarcello, simile ad ogni altro Parco ligure con le sue necessità di tutela e di promozione, l'altra – il Magra – del tutto diversa da ogni altro con discariche di rifiuti solidi urbani e non solo che riversano in mare ogni anno notevoli quantità di sacchetti di plastica. Vi sono edifici non allacciati a depuratori e scarichi fognari che, periodicamente, fanno registrare parametri preoccupanti per la conservazione degli ecosistemi e acquatici”.