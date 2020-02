Tedeschi: "Per i pini soluzione 'alla Erode' ma perizia diceva altro"

Sarzana - Val di Magra - “Il Parco è fortemente dispiaciuto e non condivide la scelta del sindaco di Ameglia di eliminare i filari di alberi sulla litoranea, avvenuta nel dicembre 2019”. Il commissario del Parco di Montemarcello Magra Vara Pietro Tedeschi prende posizione nel dibattito riguardante il radicale intervento messo in atto a Fiumaretta poco prima di Natale. “Lo faccio solo oggi – puntualizza – perché l'ente ha ricevuto dal Comune la perizia solo lo scorso 29 gennaio e due giorni fa abbiamo inviato una richiesta ufficiale di chiarimenti sulla procedura. A fronte di un'analisi completa e chiara come quella compiuta da Anas, sarebbe stato corretto avvisarci perché per quanto non si tratti di un'area del Parco è stato modificato il paesaggio ed è stata intaccata l'identità e la memoria storica del territorio".



Il Parco chiede dunque all'amministrazione amegliese: “Quali degli interventi prescritti sono stati eseguiti, quale motivazione ha portato dopo mesi dalla relazione a non tener conto di quanto previsto da analisi di Anas, per quale motivo con il tempo a disposizione non è stato redatto un progetto con relativo studio di incidenza come prescritto dalle norme e come sono state valutate le condizioni di stabilità delle piante poi abbattute”. I chiarimenti richiesti dal Parco si basano infatti sulla perizia del giugno scorso che sollecitava la potatura di 41 piante e l'abbattimento di altri 13 esemplari mentre altri 7 secondo le prescrizioni sarebbero stati da sottoporre a prove di trazione con un tempo di ricontrollo fissato in due anni. Tutti invece sono stati abbattuti.

“Abbiamo chiesto chiarimenti specifici, precisi e puntuali – prosegue Tedeschi – perché la situazione è stata risolta “alla Erode” tagliando tutti gli alberi, una cosa di una negatività assoluta che poteva invece essere gestita in modo ragionevole. Pur comprendendo la buona fede di chi ha a cuore la sicurezza dei suoi cittadini – conclude Tedeschi – è necessario anche criticare pubblicamente e costruttivamente quando si pensa che una decisione sia sbagliata”.