Tedeschi: "Nonostante tutto il Parco c'è: un anno di lavoro"

Sarzana - Val di Magra - L’anno si chiude positivamente per il Parco, con l’approvazione in Commissione Ambiente del Consiglio Regionale, del fondo di rotazione per la progettualita’ dei Parchi liguri.

Si tratta di una misura essenziale per consentirci di rafforzare, negli anni futuri, la nostra capacita’ di attrarre risorse europee, nazionali e regionali da impiegare in difesa del nostro ambiente, sempreche’ all’ultimo momento non lo vogliano snaturare.

Ma rappresenta, comunque, una pietra tombale sulla proposta di Legge regionale di abrogazione del nostro Parco, peraltro confermatomi in un colloquio con il Presidente della Commissione stessa (De Paoli) avvenuta nei giorni scorsi ad Ameglia.

Nonostante un periodo difficile nel quale le ragioni della propaganda política sembravano prevalere su quelle della conservazione ambientale, il Parco ha “portato a casa” risultati importanti; tra questi voglio ricordare la creazione di un tavolo regionale per la ricollocazione dei frantoi e l’avvio, dopo decenni di sottovalutazione del problema, della caratterizzazione delle discariche in alveo che, se non trattate, possono minacciare la qualita’ delle acque potabili, bene supremo e non negoziabile.

Anche il nostro lavoro per l’attrazione di nuove risorse per il territorio ha ottenuto un buon successo, con i finanziamenti per i i sentieri (400.000 Euro), per la diffusioine del canoismo (370.000 Euro), per il collegamento ciclabile tra Toscana e Liguria (400.000 Euro), per l’ambiente marino costiero (500.000 Euro).

Infine, e’ di questi giorni la nostra adesione al programa “mosaico verde” di Legambiente-Azzero Co2 tramite il quale alcune societa’ private, nel qualdro delle loro politiche di responsabilita’ sociale ed ambientale, investono, in modo trasparente e senza scopo di lucro, nella riqualificazione del territorio. E’ stata una buona scelta dal momento che Azzero Co2 ci ha appena comunicato la volonta’ di una multinazionale del cibo di investire in 6 realta’ italiane, tra le quali il Parco di Montemarcello Magra Vara e facilitera’ la concertazione gia’ in atto con Associazioni industriali, CNA e Confartigianato per un nuovo equilibrio tra esercizio delle attivita’ economiche insediate nel Parco, innanzitutto quelle nautiche, ed interesse della collettivita’ nel poter accedere alle sponde del fiume e nel poter godere di un ambiente e di un paesaggio riqualificati.

Per il futuro la nostra nuova scommessa e’ un contratto di fiume tra Liguria e Toscana, essenziale per poter affrontare su una adeguata scala territoriale il tema della salvaguardia del fiume Magra nel suo insieme, accedendo direttamente ad importanti finanziamenti europei per l’alveo, per le sponde e per i rivi secondari: su questo tema apriremo un confronto con i Parlamentari europei.

Infine, nei prossimi mesi dovremo “riprendere” l’attuazione del Piano del Parco, confrontandoci con i Comuni e le realta’ sociali rappresentative del territorio ed il dibattito su una nuova Legge regionale per i Parchi che ne migliori l’efficienza e l’operativita’.

Se la Regione sara’ disponibile, noi ci saremo.



PIETRO TEDESCHI