Tedeschi: "Mai dia continuità a quanto fatto da Pucciarelli per il Parco"

Il presidente: "La sua posizione a difesa dell'ente ha evitato l'abolizione fino ad oggi". Salvatore (M5S): "Proposta di Costa è scellerata".

Sarzana - Val di Magra - “Dall'audizione in Regione di venerdì scorso abbiamo capito che prossimamente Costa farà partire ufficialmente la procedura di abolizione del Parco ma noi continueremo a lavorare con lo stesso impegno di sempre”. Lo ha detto il presidente Pietro Tedeschi questa mattina a margine della presentazione del nuovo portale Internet dell'ente. “Conto molto – ha aggiunto Tedeschi – che ci sia continuità con la linea di Stefania Pucciarelli che ha dato un cambio di tono nella situazione generale. La sua espressione a difesa del Parco – ha aggiunto in merito alla posizione della neo senatrice ed ex consigliera regionale – è stata determinante perché non ci fosse prima l'abolizione. Credo che questa continuità possa essere confermata da Mai. Per quanto ci riguarda – ha concluso – andiamo avanti sereni lavorando con impegno per tutelare il territorio”.



Sulla necessità evitare ad ogni costo l'abolizione dell'ente è tornata anche la consigliera regionale del M5S Alice Salvatore a margine di un'iniziativa di due giorni fa a Sarzana. “La proposta di legge è scellerata – ha detto senza mezzi termini – una vera follia. Sappiamo tutti i vantaggi che il Parco ha portato al territorio, così come abbiamo accertato che tutte le discariche erano precedenti al suo insediamento. In audizione Tedeschi ha spiegato bene la situazione ma il nostro sospetto è che la Regione voglia togliere la tutela ambientale. Stiamo assistendo a un triste rimpallo di responsabilità – ha concluso la capogruppo Cinquestelle – dobbiamo portare alla luce la volontà politica della maggioranza di affossare il Parco”.