Tedeschi: "Folle pensare di avere un parco in meno"

Sarzana - Val di Magra - “Settembre andiamo, tempo di elezioni”, cita D'Annunzio il presidente del Parco Pietro Tedeschi per commentare le nuove, e più recenti, proposta di abolizione dell'ente. “Si avvicinano le regionali – ha osservato oggi a margine della presentazione di alcune iniziative – e quindi bisogna rianimare la polemica ma credo che sia folle pensare di avere un parco in meno in questa regione, sarebbe la prima a livello europeo. Non penso possano permetterselo anche a livello politico”.



“Noi – ha proseguito – continuiamo ad affrontare tutte le tematiche erano rimaste in sospeso come i frantoi, il biodigestore e le discariche. Riteniamo che debba esserci una bonifica generalizzata per quanto riguarda la Val di Magra che in passato è stata trattata come la discarica di tutta la provincia. Fortunatamente da quando c'è il Parco queste cose sono cambiate, ora si tratta di fare un salto di qualità e mi auguro che si possa arrivare ad una discussione di parco interregionale seria e ponderata che la Regione Toscana ha già avviato e che anche la nostra può portare avanti. Oggi francamente vedo molta confusione sotto al cielo ma noi stiamo facendo la nostra parte giungendo a soluzioni importanti pur non avendo grandi appoggi. Se altri pensano che questo Paese possa permettersi può permettersi meno ambiente e una minore qualità della vita devono però assumersi tutte le responsabilità politica. C'è fortunatamente – ha concluso Tedeschi – una sensibilità crescente sui temi ambientali che non si può nascondere, dobbiamo continuare a salvaguardare ambiente e territorio”.