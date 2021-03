Tappa Gran premio Terre di Canossa a Sarzana

Sarzana - Val di Magra - La Giunta comunale di Sarzana ha approvato la nuova data sarzanese della manifestazione “Terre di Canossa International Classic Cars Challenge”, il Gran Premio che attraversa le più belle città d’arte e paesaggi meravigliosi lungo le millenarie strade della Grancontessa Matilde.



Su proposta del sindaco nonché assessore al marketing territoriale Cristina Ponzanelli la Giunta ha infatti stabilito che l’iniziativa sportiva, inizialmente prevista in data 18 aprile, alla luce delle successive comunicazioni degli organizzatori e visti i provvedimenti normativi in materia di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19, fosse spostata a domenica 23 maggio, data compatibile con il calendario provvisorio delle iniziative culturali e turistiche in programma nella città.



Stando al programma, a oggi definito, l’appuntamento vedrà anche il passaggio della tappa con 'controllo timbro' (in orario da definire) da piazza Matteotti.



L’atto di Giunta specifica che “ i soggetti promotori sono responsabili di tutti gli aspetti organizzativi e gestionali dell'evento, nonché del rispetto della normativa in materia di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19, e dovranno provvedere all'ottenimento dei vari permessi necessari per lo svolgimento delle competizioni / raduni su strada”.