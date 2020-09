Tamponi negativi per le due classi di Castelnuovo

Sarzana - Val di Magra - “Pare che il momento brutto stia passando: da dati ancora ufficiosi, tutti i tamponi delle due classi interessate, dei docenti e dei collaboratori scolastici, sono negativi”. E' quanto comunica a docenti, genitori, alunni e personale il dirigente dell'istituto comprensivo di Castelnuovo Magra dove nei giorni scorsi era stata accertata la positività di due alunni.

“Tiriamo un sospiro di sollievo – aggiunge Luca Cortis - e auguriamo ai bambini e al personale una buona quarantena, ai bambini positivi, ma asintomatici, un pronto recupero. Mi preme sottolineare due cose: l'imprevedibilità dei contagi, nonostante le misure prese, è sempre in agguato, ma si supera grazie al collaborazione ed alla condivisione dei problemi da parte di tutti. Se ciascuno farà la sua parte, senza eccessive ansie e preoccupazioni, supereremo insieme tutti i problemi e continueremo a garantire educazione ed istruzione ai nostri studenti. Vorrei ringraziare in particolare il Sindaco e l'Ente Locale per essere stati molto vicini alla Scuola e la ASL per la tempestività degli interventi e la concretezza delle operazioni messe in atto, senza tanti inutili appesantimenti burocratici”.

“La mattina di venerdì 18 settembre, gli alunni delle classi parallele a quelle in quarantena, erano tutti presenti. Una grande prova di maturità delle famiglie e di fiducia nei confronti della Scuola: di questo vorrei ringraziare i rappresentanti di classe, i genitori e tutti gli alunni. Un'ultima annotazione importante: se, come sembra oramai certo, tutti gli esami risulteranno negativi, significa che le misure prese sono state efficaci, che i bambini le hanno messe in pratica e che docenti, collaboratori scolastici e personale dell'Istituto le hanno fatte rispettare compiutamente. Ciò significa che la Scuola è un luogo sicuro, almeno quanto la famiglia. Non è mia intenzione nè colpevolizzare nè puntare l'indice contro altri luoghi di raduno dei nostri ragazzi, solo rassicurare chi ha ancora paura di mandare i propri figli a scuola”.

“La Scuola è un luogo sicuro – conclude il dirigente - ed ogni difficoltà che incontreremo verrà superata insieme. Per quanto riguarda la DAD (Didattica a Distanza) e la DDI (Didattica Digitale Integrata), in attesa di ulteriori chiarimenti dal parte del Ministero per l'Istruzione, si danno due casi: a) se la scuola è aperta, i docenti sono presenti e le classi seguono le loro routine, non esiste nè DAD nè DDI. b) se l'istituto torna in lockdown si passa alla DAD e alla DDI. Nel caso di classi in quarantena, i docenti sono assimilabili a lavoratori ospedalizzati quindi non possono prestare servizio. Nel caso di genitori che per svariate ragioni tengano i figli a casa vale il punto a. L'unica eccezione è costituita da alunni con gravi patologie, ai quali, per analogia, possono essere assegnati insegnanti e ore supplementari in modalità diverse, in analogia con norme sui ricoveri ospedalieri”.