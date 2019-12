Tagliati i pini di Fiumaretta, De Ranieri: "Saranno sostituiti con nuovi alberi"

Sarzana - Val di Magra - Non è passato inosservato questa mattina il taglio dei pini che erano posizionati lungo la litoranea ad Ameglia, abbattuti così come previsto dall'ordinanza firmata dal sindaco De Ranieri. Un intervento necessario per la sicurezza in base a quanto contenuto dalla perizia fatta eseguire da Anas, titolare della strada, che ha ritenuto le piante a rischio crollo.

“E' un vero scempio! - ha osservato Raffaella Fontana, consigliere comunale di Insieme per Ameglia – stanno tagliando tutti i pini del retro spiaggia di Fiumaretta – ma era proprio necessario?”. Pronta la replica del sindaco De Ranieri: “Preferisco rimpiangere un albero piuttosto che piangere una persona. Ho disposto l'abbattimento in vista delle gravi condizioni metereologiche che da stasera coinvolgeranno il nostro territorio. Poi sono già pronti nuovi alberi che sostituiranno i pini in piena sicurezza con le norme del codice della strada”.